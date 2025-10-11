HABER

Yer: Uşak! Kahvehanede husumetli tartışma kanlı bitti

Uşak'ta bir kahvehanede iki kişi arasında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z (46) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

