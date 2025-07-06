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Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada 16 yaşındaki Kazım Sağcan yaşamını yitirirken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ankara-Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 1

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 2

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan’ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 3

Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer Uşak... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Uşak ölümlü trafik kazası trafik kazaları
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