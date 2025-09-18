HABER

Yer: Üsküdar! Çatı yangını yan binaya sıçradı

Üsküdar’da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 4 katlı apartmana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Ünalan Mahallesi Kebap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 4 katlı apartmanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatılarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın anı dron ile görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

