Yine genç yine bıçaklama! Pastanedeki dehşet kamerada... Durup dururken saldırdı

Ahmet Minguzzi'nin ardından Türkiye, Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesini şokunu yaşarken; bu kez Samsun'dan gelen haber endişelendirdi. İlkadım ilçesinde bir fırının pastane bölümünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 genç yaralanırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUP DURURKEN BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pastanedeki gençlerle aynı masada oturan bir kişi, herhangi bir tartışma ya da uyarı olmaksızın aniden 2 gence bıçakla saldırdı.

PASTANE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Saldırı sırasında A.E.A. (17) ve B.K. (19), bıçak darbesi ve darp sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Panik anlarının yaşandığı olayda çevrede bulunan bazı kişiler saldırgana müdahale etmeye çalışırken, pastane bir anda savaş alanına döndü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PANİK ANLERI KAMERALARA YANSIDI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler, olayın ardından hızla kaçarken, yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın hiçbir sözlü tartışma olmadan gençlerin bulunduğu masaya yönelerek bıçakla saldırdığı anlar net şekilde yer aldı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan şahsın kimliğini tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Türkiye'nin henüz Atlas'ın öldürülmesinin yarattığı sarsıntıyı atlatamadığı bir dönemde yaşanan bu olay, kamuoyundaki endişeyi bir kez daha artırdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır