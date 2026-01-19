HABER

Konya'da korkunç olay: Önce araca saldırdı, ardından araçtakileri bıçakladı!

Konya'da yol verme tartışması sonrası sürücünün taksiciye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda 2 kişi bıçakla hafif yaralandı.

Konya'daki olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile sürücüsü, henüz öğrenilemeyen ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Ticari araçtan inen sürücü yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsü C.D.'yi ve araçta bulunan arkadaşı M.E.K.'yi yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, saldırgan şahsın araç yanına gelerek aracın camını yumrukladığı daha sonra bıçak ile araçtakileri yaraladığı sonrasında ise aracın yanına gelerek yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla aracıyla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Olayda hafif yaralanan 2 kişi karakola giderek şikayetçi olurken, polis saldırgan şahsı yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA

Konya trafik bıçak
