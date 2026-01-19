HABER

Bir mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katiller aynı isim çıktı

İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı canice katledip gömen Fatih İnan'ın 2023'te bir kadın cinayeti daha işlediği ortaya çıktı. Manisa'da 2023 yılında 6 aylık evli olan Naile Büşra Sarıgül'ün ölümün arkasından da Fatih İnan çıktı. Cinayet İnan'ın amcasıyla kardeşi arasında geçen yazışmadaki bir cümleyle ortaya çıktı.

Ufuk Dağ

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan evli ve bir çocuk babası Fatih İnan'ın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'te çalıştığı inşaatta ölen iş güvenliği uzmanı 24 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı. O tarihte henüz 6 aylık evli olan Naile Büşra Sarıgül, Manisa'da çalıştığı inşaatta 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Raporda genç kadının kalp krizi geçirip, merdivenden düştüğü belirtilmişti. Kadının üzerinde bulunan sperm örneği ise inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. Ancak Fatih İnan ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' diye ifade verdi.

Mihriban Yılmaz

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ÇIKMIŞTI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na 28 Mayıs 2024'te müzekkere yazarak Naile Büşra Sarıgül'ün mevcut kalp rahatsızlığının ölüme sebebiyet olup olmayacağını sordu. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 30 Eylül 2024'te düzenlenen raporda Sarıgül'ün vücudunda tespit edilen travmatik değişimlerin ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı, ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 14 Şubat 2025'te Fatih İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

KARDEŞİYLE AMCASININ MESAJI YAKALATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Naile Büşra Sarıgül'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih İnan gözaltındayken ifadesi alınan kardeşi Ömer İnan'ın Mihriban'ın ölümünün ardından amcası Kerem İnan ile yaptığı mesajlaşmalar incelendi. Amca Kerem İnan'ın, Ömer İnan'a "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı anlaşıldı.

MANİSA'DAKİ CİNAYET ÇIKTI

Ömer İnan'a bu mesajlar soruldu. İnan mesajlaşmada amcasının bahsettiği 'eskisinden korkmuyorum' dediği olayın ağabeyi Fatih İnan'ın aynı inşaatta çalışan ve 2023'te ölen Naile Büşra Sarıgül'le ilgili olduğunu belirtti.

Naile Büşra Sarıgül

İKİ CİNAYETTEN DE TUTUKLANDI

Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, Fatih İnan'ın aynı iş yerinde çalıştığı Naile Büşra Sarıgül'e olay günü cinsel saldırıda bulunduktan sonra inşaatın ikinci katından ittirmek suretiyle ölümüne neden olduğu, bu olayın Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan ve amcası tarafından da bilindiği belirtildi. Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül'e karşı 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

