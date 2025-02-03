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Yer: Yalova! Aracına çakar taktırdı, faturası ağır oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.02.2025 21:39
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Yalova'da ekiplerin yaptığı denetimde bir araçta çakar lambası takılı olduğu fark edilerek sürücü durduruldu. İzni olmadığı çıkan sürücüye 138 bin 172 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 30 gün geri alınarak geçici iptali yapıldı. Aynı zamanda araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

Yer: Yalova! Aracına çakar taktırdı, faturası ağır oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetim noktalarında çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimde bir araçta çakar lambası takılı olduğu fark edilerek sürücü durduruldu. Aracın ön panjur ve tampon kısımlarında monteli şekilde takılan çakar lambanın mevzuatta izin verilmeyen araca takıldığını tespit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 30 gün geri alınarak geçici iptali yapıldı. Aynı zamanda araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

Denetimlerde durdurulan 2 sürücünün ise araçlarının egzoz sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı, aşırı ses ve gürültü yaptığı tespit edildi. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 gereğince mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması nedeniyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Yalova
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