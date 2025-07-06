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Yer: Yalova! Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Yalova'da dorsesinde vinç yüklü TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Yalova! Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. Eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına dönüş yaptıktan sonra Bağ Sokak istikametine yönelen dorsesinde inşaat demiri ve vinç yüklü TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

TIR’ın alt geçidin tavanına çarparak sıkıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri TIR’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova
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