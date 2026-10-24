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Yer: Zonguldak! Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan 71 yaşındaki kadın, ormanlık alanda kayboldu.

Yer: Zonguldak! Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Radar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (71), saat 14.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında yolunu kaybeden yaşlı kadın, telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen kadın, yalnızca denizi görebildiğini söyleyebildi. Bir süre sonra telefonunun şarjının bitmesi üzerine çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanlarda ve yaşlı kadının gitmiş olabileceği bahçelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Arama çalışmalarına katılan AFAD ekipleri, yaşlı kadını ormanlık alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K., kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Yer: Zonguldak! Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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