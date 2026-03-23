Yere yığılan Mezitli Belediye Başkanı tekme ve yumruk yedi! Mersin'de feci kavga kamerada

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bir restoranda çıkan hiddetli kavgaya karıştı. Tuncer'in tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar kameraya yansırken olayla ilgili harekete geçildi.

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in bulunduğu restoranda çıkan kavgada ortalık karıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

RESTORAN MASASINDA TARTIŞMA

Yenişehir ilçesinde 22 Mart'ta restoranda Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de oturduğu masada tartışma çıktı.

Tuncer'in korumasının da dahil olduğu tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KAVGADA YERE DÜŞTÜ

Olay sırasında yere düşen Tuncer, tekme ve yumruklarla darbedildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

Ahmet Serkan Tuncer, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünden mezun olan Tuncer, iş hayatında tarım ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösterdi. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aktif siyaset yürüten Tuncer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mezitli Belediye Başkanı seçildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

