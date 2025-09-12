Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerel yönetimlerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle büyükşehir belediyelerinin itfaiye personeli sayılarının artırılacağını açıklayan Bakan Kurum, “Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık. Hayırlı olsun” dedi.