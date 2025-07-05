Yerköy’de esnaftan serinleten iyilik

Yoldan geçenlerin beğenisini toplayan uygulama, özellikle sıcak havalarda büyük takdir topladı. Vatandaşlar, bu duyarlı davranışı için esnafa teşekkür ederken, benzer uygulamaların yaygınlaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bekir Korkut, su ikramıyla ilgili olarak "Sıcak havaların gelmesiyle soğuk su ihtiyacımız herkesin malumudur. Dükkanımızın önünde soğuk su bulundurarak gelen giden vatandaşlarımıza bir nebze faydamız olsun istedik. Çok olumlu tepkiler var. Durup dua edenler, teşekkür edenler var" şeklinde konuştu.

Caddeden geçen ve zaman zaman bu hizmetten faydalandığını belirten vatandaşlardan Murat Yoldaşer ise "Bazen durup bu su sebilinden su içiyorum. Sıcak havada serinlememize katkı sağlıyor. Bu düşünceli hareketi için Bekir Korkut’a teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)