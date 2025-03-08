HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yerleşim yerlerine çok yakın! Tedirgin eden doğa olayı: "70-80 metre derinliğinde"

Yerleşim yerlerine çok yakın! Tedirgin eden doğa olayı: "70-80 metre derinliğinde"

08.03.2025 11:40
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ortaoba köyünde 10 metre çapında ve 70-80 metre derinliğinde dev bir obruk oluştu. Yerleşim yerlerine çok yakın olan bu doğa olayı, tedirginlik yarattı. Uzmanlar obruğun oluşumunun ana nedeninin yer altı sularının bitmesi olduğunu belirtti.

Merkeze bağlı Ortaoba köyünde yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.
Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi.

AW407753_01

"70-80 METRE DERİNLİĞİNDE"

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken, şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, "Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız "dedi.

AW407753_02

ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL!

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da Türkiye'yi besleyen Karaman ve Konya Ovasında oluşan obrukların artık sürpriz olmadığını söyledi.

AW407753_06

"SON YILLARDA HIZLA ARTIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen obruktan sonra bugün de burada oluştuğunu belirten Bayram, "Karaman'daki obruk sayısı son yıllarda hızla artmaya başladı. Önceden obruğu Konya'nın Karapınar ilçesinde olduğu zaman duyardık. Şimdi Karapınar'a sınır olan Karaman'ın köylerinde de obruklar oluşmaya başladı. Şuanda oluşan bu obruk çok ürpertici. Ben şimdiye kadar bu kadar derinlikte bir obruk görmedim. Obrukta yaklaşık 80 metre derinlik var. Bunun ana nedeni ise yer altı sularının bitmesidir" diye konuştu.

(İHA)

Bakan Kurum'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıBakan Kurum'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı
Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"
Anahtar Kelimeler:
Konya obruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerçek olduğuna inanılmıyordu: İlk fotoğrafları geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan Batı'ya 'Nükleer gözdağı'

Gerçek olduğuna inanılmıyordu: İlk fotoğrafları geldi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan Batı'ya 'Nükleer gözdağı'

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

Terim'den Ronaldo isyanı! Dev maçta yok yok... 4 gol 1 kırmızı kart

2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

2030 yılında iki kez oruç tutulacak!

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

AK Partili başkan tek başına köprü açılışı yaptı

Sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor, ikinci elde talep yükseldi!

Sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor, ikinci elde talep yükseldi!

AK Partili eski vekil kaza geçirdi! İfadeler ortaya çıktı

AK Partili eski vekil kaza geçirdi! İfadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.