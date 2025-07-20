Yerli ve Milli lokomotif ilk seferini tamamladı! "125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 tonluk yük taşıdı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifinin, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

"125 KİLOMETRE MESAFE YOL KAT ETTİ, 617 TONLUK YÜK TAŞIDI"

Bakan Uraloğlu, teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek “Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 tonluk yük taşıdı.” dedi.

"YERLİLİK ORANIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR"

E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana yerli demiryolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:Bu lokomotifler yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda ülkemizin demiryolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesidir. Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor.”