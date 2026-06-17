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"Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiası! DMM'den açıklama

AP'nin Türkiye ile hazırladığı 2025 raporunda yeşil pasaportla seyahat dönemi bittiği iddia edildi. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

"Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiası! DMM'den açıklama
Recep Demircan

"AP'nin son hazırladığı raporda yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak iddianın gerçek dışı olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP si (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı pasaport
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