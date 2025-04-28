İçeriğinde yer alan karbonhidrat, protein, sodyum gibi çeşitli mineraller ve vitaminler sayesinde yeşil soğan insan sağlığına çok faydalı olan hem de genel sağlığı destekleyen besinlerden biridir. Bir adet yeşil soğanda ortalama olarak 0.4 gram şeker, 4 kalori, 0.3 gram protein, 11 gram karbonhidrat yer alır. Ayrıca hiç yağ içermeyen yeşil soğanda bol miktarda A ve K vitaminleri ile zengin besin değeri yer almaktadır. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen yeşil soğan, salataların ya da çorbaların ve yemeklerin içinde olabileceği gibi çeşitli hamur işlerinin, keklerin ve çöreklerin içinde de yer alabilmektedir.

Yeşil soğanın faydaları nelerdir? Yeşil soğan neye iyi gelir?

Hem lezzeti hem de insan sağlığına olan faydaları ile bilinen ve sevilen yeşil soğan yumuşak bir tattadır ve neredeyse tüm yemeklerde kullanılabilir. Kısır yapımında ya da çeşitli salatalarda da kendine bir yer bulan yeşil soğanın en bilinen faydaları şunlardır:

Kalp sağlığını destekler.

Kan basıncını düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyabete karşı korur.

Sindirim sistemini düzenler.

Metabolizmayı hızlandırır.

Demir eksikliğini giderir.

Enfeksiyonlara ve çeşitli hastalıklara karşı vücudu korur.

Arterlerin sertleşmesini engeller ve bu sayede kalbe dosttur.

Hücre seviyelerini artırır.

Vücutta iltihap birikmesini engeller.

Balgam söktürücüdür.

Göz sağlığını korur.

Mide duvarını güçlendirir.

Kan şekeri seviyesini dengeler.

Akciğerlerdeki iltihabı düzenler.

Yeşil soğan gaz yapar mı? Yan etkileri ya da zararları var mıdır?

Birçok besin, sebze ve meyve gibi yeşil soğan da eğer gereğinden ve vücudun gereksinim duyduğundan daha fazla miktarlarda tüketilirse çeşitli yan etkiler ya da zararlar ortaya çıkabilir. Özelikle alerjik reaksiyonu olan bünyeler ya da düzenli ilaç kullanan ileri yaşlardaki kişilerin mutlaka doktor kontrolünde ve onayı ile tüketmesi önerilen yeşil soğanın olası yan etkileri şu şekilde kendini gösterebilir:

Mide zarında tahriş oluşturabilir.

Midenin hassasiyetini artırabilir.

Gaz oluşumuna neden olabilir.

Kanı sulandırdığı için beklenmeyen etkiler görülebilir.

Alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olabilir.

Yeşil soğan nasıl tüketilir, nerelerde kullanılır?

Çeşitli faydalarından yararlanabilmek için düzenli olduğu kadar doğru bir şekilde de tüketilmesi gereken yeşil soğan birçok farklı yiyecekte ve tarifte yer alabilmektedir. Çiğ ya da pişmiş olarak birçok tarifin içinde ya da yemek yanında kullanılabilmekte ve tüketilebilmektedir.

Tüketilmeden önce mutlaka yapılması gereken bol su ile iyice yıkanmasıdır. Diğer yeşillikler gibi yeşil soğan da kum ve toprak tutacağı ya da ilaçlamalara maruz kalarak yetiştirilmiş olabileceği gibi iyice yıkanmazsa sağlık sorunlarına neden olabilir. En sık kullanılan ve tercih edilen kullanım ve tüketim alanları şu şekildedir:

Kısır, mercimek köftesi ya da patates salatası gibi tariflerin içinde yer alabilir.

Sebze yemeklerinde kullanılabilir.

Tüm salatalara doğranarak eklenebilir.

Balığın yanında iyice yıkandıktan sonra bütün olarak sunulabilir.

Çeşitli yumurtalı tariflerde ya da omlet yapımında kullanılabilir.

Asya yemeklerinde kullanılabilir. Sushi kullanıldığı tariflerden biridir.

Garnitür olarak kullanılabilir.

Etlerin marine edilmesi sürecinde kullanılabilir.

Çeşitli özel yemek soslarında kullanılabilir.

Çeşitli çorba çeşitlerinde yer alabilir.

Bu tüketim yolları dışında yeşil soğan suyu da hazırlanıp içilebilir. Özellikle vücuttaki ödemi atma özelliği ile bilinen yeşil soğan suyu evde kolaylıkla hazırlanabilir. Bunun için 1 demet yeşil soğan iyice yıkandıktan sonra bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su koyularak kaynatılır. Kaynayan yeşil soğanlar biraz soğutulur. Süzülerek kaldırılır.

Yeşil soğan haşlanarak ağrıyan yerlere koyulduğunda ciltteki hasarları gidermesi ile birlikte ağrıları da giderdiği söylenir ancak bu bilginin bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Mutlaka doktor onayı ve önerisi ile kullanılması gerekir, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir.