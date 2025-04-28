Yeşil soğanın faydaları nelerdir? Yeşil soğan neye iyi gelir?

İçeriğinde yer alan karbonhidrat, protein, sodyum gibi çeşitli mineraller ve vitaminler sayesinde yeşil soğan insan sağlığına çok faydalı olan hem de genel sağlığı destekleyen besinlerden biridir. Bir adet yeşil soğanda ortalama olarak 0.4 gram şeker, 4 kalori, 0.3 gram protein, 11 gram karbonhidrat yer alır. Ayrıca hiç yağ içermeyen yeşil soğanda bol miktarda A ve K vitaminleri ile zengin besin değeri yer almaktadır. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen yeşil soğan, salataların ya da çorbaların ve yemeklerin içinde olabileceği gibi çeşitli hamur işlerinin, keklerin ve çöreklerin içinde de yer alabilmektedir.
Hem lezzeti hem de insan sağlığına olan faydaları ile bilinen ve sevilen yeşil soğan yumuşak bir tattadır ve neredeyse tüm yemeklerde kullanılabilir. Kısır yapımında ya da çeşitli salatalarda da kendine bir yer bulan yeşil soğanın en bilinen faydaları şunlardır:
Birçok besin, sebze ve meyve gibi yeşil soğan da eğer gereğinden ve vücudun gereksinim duyduğundan daha fazla miktarlarda tüketilirse çeşitli yan etkiler ya da zararlar ortaya çıkabilir. Özelikle alerjik reaksiyonu olan bünyeler ya da düzenli ilaç kullanan ileri yaşlardaki kişilerin mutlaka doktor kontrolünde ve onayı ile tüketmesi önerilen yeşil soğanın olası yan etkileri şu şekilde kendini gösterebilir:
Çeşitli faydalarından yararlanabilmek için düzenli olduğu kadar doğru bir şekilde de tüketilmesi gereken yeşil soğan birçok farklı yiyecekte ve tarifte yer alabilmektedir. Çiğ ya da pişmiş olarak birçok tarifin içinde ya da yemek yanında kullanılabilmekte ve tüketilebilmektedir.
Tüketilmeden önce mutlaka yapılması gereken bol su ile iyice yıkanmasıdır. Diğer yeşillikler gibi yeşil soğan da kum ve toprak tutacağı ya da ilaçlamalara maruz kalarak yetiştirilmiş olabileceği gibi iyice yıkanmazsa sağlık sorunlarına neden olabilir. En sık kullanılan ve tercih edilen kullanım ve tüketim alanları şu şekildedir:
Bu tüketim yolları dışında yeşil soğan suyu da hazırlanıp içilebilir. Özellikle vücuttaki ödemi atma özelliği ile bilinen yeşil soğan suyu evde kolaylıkla hazırlanabilir. Bunun için 1 demet yeşil soğan iyice yıkandıktan sonra bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su koyularak kaynatılır. Kaynayan yeşil soğanlar biraz soğutulur. Süzülerek kaldırılır.
Yeşil soğan haşlanarak ağrıyan yerlere koyulduğunda ciltteki hasarları gidermesi ile birlikte ağrıları da giderdiği söylenir ancak bu bilginin bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Mutlaka doktor onayı ve önerisi ile kullanılması gerekir, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir.