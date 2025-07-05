"Yeşil vatan savunmasına devam ediyoruz" Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması! "Kontrol altına alındı..."

Seferihisar'da Çeşme'de Urla'da Ödemiş'te Hatay'da Muğla'da Bilecik'te yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Ekipler çalışmalarını devam ettirirken Türkiye de manevi biçimde desteğini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, az önce yaptığı açıklamada yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, “Yeşil vatan savunmasına devam ediyoruz” diyerek paylaştığı bilgilendirmesinde ”Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen, Hatay Dörtyol'daki yangın ise kısmen kontrol altına alındı” dedi.