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"Yeşil vatan savunmasına devam ediyoruz" Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması! "Kontrol altına alındı..."

Türkiye’nin içini yakan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, az önce yaptığı açıklamada Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı’daki yangınların tamamen Hatay Dörtyol’daki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.

"Yeşil vatan savunmasına devam ediyoruz" Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması! "Kontrol altına alındı..."

Seferihisar'da Çeşme'de Urla'da Ödemiş'te Hatay'da Muğla'da Bilecik'te yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Ekipler çalışmalarını devam ettirirken Türkiye de manevi biçimde desteğini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, az önce yaptığı açıklamada yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, “Yeşil vatan savunmasına devam ediyoruz” diyerek paylaştığı bilgilendirmesinde ”Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen, Hatay Dörtyol'daki yangın ise kısmen kontrol altına alındı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangınları İbrahim Yumaklı
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