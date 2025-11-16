HABER

Yeşilırmak Nehri’nde 6 iş makinesiyle temizlik çalışması

Yeşilırmak Nehri’nin Amasya’dan geçen kısmında ırmak yatağındaki kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla temizlik çalışması başlatıldı.

Amasya Valiliğinin koordinesiyle gerçekleştirilen çalışmada Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü’nden 6 iş makinesi ve 11 personelin görev aldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yeşilırmak’ın Amasya’mıza yakışır bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen bu çalışmalarla nehirde kötü görüntülere sebep olan mevcut sazlıklar, yosun tabakası ve çöplerin temizlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların Kasım ayı sonunda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Amasya
