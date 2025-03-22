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Yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

22.03.2025 12:44
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Ankara ve Vezirköprü Platformu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vezirköprü’deki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram sevinci yaşattı.

Yetim ve öksüz çocuklar unutulmadı

Ankara merkezli faaliyet gösteren Ankara ve Vezirköprü Platformu, gelenek haline getirdiği yardım organizasyonunu sürdürerek, Vezirköprü’de eğitim gören 480 öğrenciye bayramlık kıyafet ve harçlık ulaştırdı. Platform Başkanı Mustafa Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki 22 okulu ziyaret ederek, yardımları bizzat öğrencilere teslim etti.

11 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Platform Başkanı Mustafa Sezer, "Bu yıl da Vezirköprü’deki 22 okulda eğitim gören yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 480 öğrencimize bayramlık kıyafet ve harçlıklarını ulaştırdık. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize ‘okumak sizden, destek bizden’ diyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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