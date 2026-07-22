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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: "İnsan boşanacağı zaman baba evine döner"

AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, iddialarla ilgili konuştu. Daha önce 16 yıl AK Parti üyeliği olduğunu anımsatan Gürban, "İnsan boşanacağı zaman babasının evine döner" dedi.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: "İnsan boşanacağı zaman baba evine döner"
Melih Kadir Yılmaz

Siyasette transferler devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

İYİ Parti den AK Parti ye geçeceği iddia edilmişti: "İnsan boşanacağı zaman baba evine döner" 1

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gürban konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Parti içinde uzun süredir sıkıntılar yaşadığını belirten Gürban, milletvekillerinin imza vermemesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır Meclis'e önerge sunamadığını belirtti ve bu durumu da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ilettiğini söyledi.

İYİ Parti den AK Parti ye geçeceği iddia edilmişti: "İnsan boşanacağı zaman baba evine döner" 2

"İNSAN BOŞANACAĞI ZAMAN BABASININ EVİNE DÖNER"

Yerel basına konuşan Gürban, daha önce 16 yıl AK Parti üyesi olduğunu hatırlattı ve "AK Parti'ye geçersem elim daha güçlü olur, daha çözüm odaklı olurum. Bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz gün Gürban'a ulaşamadığını, telefonlarına çıkmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti
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