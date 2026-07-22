İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: "İnsan boşanacağı zaman baba evine döner"

Siyasette transferler devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gürban konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Parti içinde uzun süredir sıkıntılar yaşadığını belirten Gürban, milletvekillerinin imza vermemesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır Meclis'e önerge sunamadığını belirtti ve bu durumu da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ilettiğini söyledi.

"İNSAN BOŞANACAĞI ZAMAN BABASININ EVİNE DÖNER"

Yerel basına konuşan Gürban, daha önce 16 yıl AK Parti üyesi olduğunu hatırlattı ve "AK Parti'ye geçersem elim daha güçlü olur, daha çözüm odaklı olurum. Bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz gün Gürban'a ulaşamadığını, telefonlarına çıkmadığını açıklamıştı.