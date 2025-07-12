Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Bilal Erdoğan, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak saf tuttu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulut bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi altındaydı.

BİRLİKTE SAF TUTTULAR

Bulut'un cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına eski Bakanlar Berat Albayrak ile Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

"AMANSIZ BİR HASTALIĞI VARDI"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner, "Amansız bir hastalığı vardı. Son hafta durumu biraz kötüleşti, bugün kaybettik. Şubat ayından itibaren tedavisi oldu. Periyodik olarak tedavilerini alıyordu. Son bir haftadır yakın takip ediyorduk. Kanserdi. Başımız sağ olsun" demişti.