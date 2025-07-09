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Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların deri değiştirme süreci ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların bu derileri talep ettiği belirtildi. Yaşam parkına gelen vatandaşlar yılanların derisini istiyorlar. Amaçları ise oldukça şaşırtıcı. Konuya dair konuşan Veteriner Hekim Oğulcan Demir, "Bizim deriyi verme gibi bir prosedürümüz yok" dedi.

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan pitonlar da dahil olmak üzere farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri yapılıyor. Bazı vatandaşlardan yılan derisine ilginç bir şekilde talep geliyor.

Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanların deri değiştirme sürecinin ağız ve göğüs çevresinden başlayıp kuyruk kısmına ilerlediğini belirterek, “Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir. Ortalama 15-30 gün sürer" dedi.

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor 1

Parkta 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu belirten Demir, “Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz" dedi.

'CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR'

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor 2

Yılan derisine yönelik dikkat çeken bir talep olduğunu belirten Demir, “Bazı dermatologlar yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi geldiğini savunuyor. Bazı vatandaşlar sürüngen evine ya da idari binaya gelerek deriyi talep ediyor. Ancak bizim böyle dağıtım politikamız yok. Yalnızca parkta sergileme amacıyla kullanıyoruz" diye konuştu.

MİTOLOJİDE ÖLÜMSÜZLÜĞÜN SİMGESİ YILAN

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor 3

Yılanın Türk mitolojisindeki sembolik önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut ise “Yılan hem iyiliğin hem kötülüğün simgesi. Deri değiştirmesi onun yeniden doğuşunu, dolayısıyla ölümsüzlüğü temsil eder. Bu yönüyle insanlar yılan derisine doğrudan temas etmeden, onun 'gömleğini' kullanarak şifa aramıştır" ifadelerini kullandı.

'YILAN DERİSİ TOZ HALİNE GETİRİLEREK İLAÇ GİBİ KULLANILDI'

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor 4

Yılan derisinin geçmişte halk arasında yaygın biçimde tedavi amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Karadavut, “Derisi toz haline getirilip draje veya merhem şeklinde uygulanırdı. Özellikle saç dökülmesi, sedef ve yaralarda fayda sağladığı düşünülüyordu. Yılan yağı da zeytinyağı ve kekik yağı gibi doğal ürünlerle karıştırılarak halk arasında merhem haline getirilirdi.

Yılan derisine dikkat çeken talep: Yaşam parkına gelip istiyorlar! Faydasını duyan şaşırıyor 5

Yılan zehri, yılan yağı ve derisi bugün hem geleneksel hem modern tedavi yöntemlerinde yer buluyor. Bu da yılanın mitolojik ve kültürel değerinin ticari bir ürüne evrilmesine neden oluyor. Bugün yılan yağı ürünlerine çok sık rastlayabiliyoruz. Bunun nedeni de bu" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi egzama yılan sedef
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