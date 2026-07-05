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Yılan gibi sürünerek girdi! Altın ve gümüş hırsızının tuhaf anları kamerada

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Adana’da gece yarısı bir takı mağazasının camını taşla kıran şüpheli, açtığı boşluktan sürünerek içeri girdi. Vitrindeki altın ve gümüş kaplama bilezikleri kıyafetlerine doldurup kaçan şüphelinin o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Adana’da bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren şüpheli, altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı ürünlerin bir kısmı ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi. İş yeri sahibi ise yaklaşık 1 milyon lira zararının bulunduğunu söyledi.

Yılan gibi sürünerek girdi! Altın ve gümüş hırsızının tuhaf anları kamerada 1

CAMI TAŞLA KIRDI, SÜRÜNEREK İÇERİ GİRDİ

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan takı ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, iş yerinin cam kapısının alt kısmını taşla kırdıktan sonra sürünerek içeri girdi. Şüpheli, vitrinde bulunan çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yılan gibi sürünerek girdi! Altın ve gümüş hırsızının tuhaf anları kamerada 2

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN İZİNİ SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı ürünlerin bir bölümü de ele geçirilerek iş yeri sahibi Ebru Mintemur’a teslim edildi.

Yılan gibi sürünerek girdi! Altın ve gümüş hırsızının tuhaf anları kamerada 3

"YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan iş yeri sahibi Ebru Mintemur, gece saatlerinde gelen telefonla iş yerinin soyulduğunu öğrendiğini belirterek, "Hemen iş yerimize geldik. Şüpheli taşla camı kırıp içeri girmiş. İçeride bulunan altın kaplama bileziklerin tamamına yakınını ve çok sayıda gümüş kaplama ürünü alıp kıyafetlerinin içine doldurarak kaçmış. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var" dedi.

Yılan gibi sürünerek girdi! Altın ve gümüş hırsızının tuhaf anları kamerada 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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