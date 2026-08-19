35 yıl memurluk yaptı, emekli olunca bunu ekmeye başladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Kayseri'de yaşayan Mustafa Nezihi Kolukısa, 35 yıllık kamu görevinden emekli olunca aspir üretimine başladı. İlçesinde tarımı geliştirmek istediğini kaydeden Kolukısa, "Bu işte başarılı olmak istiyoruz" dedi.

"DESTEKLEYİCİ BİR VİTAMİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

35 yıllık kamu görevinin ardından emekliliğe ayrılan Mustafa Nezihi Kolukısa, arkadaşlarının önerisiyle aspir ile tanıştı. 100 dönüm alanda başladığı aspir üretimini 260 dönüme çıkaran Kolukısa, ilçesinde de tarımı geliştirerek, özellikle iş nedeniyle ilçeden ayrılan gençlerin önünü açmak istiyor. Aspir ile tanışma hikayesini anlatan Kolukısa, "Kamuda 35 yıl çalıştım. Daha sonra da memleketim olan Sarız'a gelerek, arkadaşlarımızın önerisiyle aspir ekimine başladım. Bu dördüncü senem. Sarız'da ve bu çevrede bir engel çıkmazsa yüksek oleik aspir yağı çıkartmakta kararlıyız. Bu işte de başarılı olmak istiyoruz. Aspiri ilk defa üniversitede görevli bir hocamızdan duydum. Aspir yağının faydalarını anlattı. Özellikle Japonların bu yağı çok kullanmalarından dolayı vücut sağlığının iyileştiğini, kalp hastalıklarının daha azaldığını, destekleyici bir vitamin olduğunu öğrendim. Ben de emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim. İlk defa hocamızın sayesinde ektim" dedi.

"100 DÖNÜMDEN 200 DÖNÜME ÇIKARTTIM"

Hedefini de büyüttüğünü kaydeden Kolukısa, "İlk ektiğimde 100 dönümdü, daha sonra 200 dönüme çıkarttım. Bu sene 260 dönüm. Seneye inşallah 500 dönüm yapacağım. Ektiğim aspir de yüksek oleik aspir. Yüksek oleik aspir de, zeytinyağındaki, avokadodaki değerler, fındıkta, bademde, cevizde olan değerlerin aynısı. Kalp damar hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bundan dolayı bir hevesle başladık. Sarız'da bunu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah Sarız'da da başarılı oluruz. Aspir üretiminde Türkiye'de Kayseri birinci. Kayseri'de de biz ilçe olarak birinci olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır