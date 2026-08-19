HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

35 yıl memurluk yaptı, emekli olunca bunu ekmeye başladı! Faydaları saymakla bitmiyor

35 yıllık kamu görevinin ardından emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa,100 dönümle başladığı aspir üretimini 200 dönüme çıkardı. Kolukısa hedefinin 500 dönüm olduğuna vurgu yaptı.

35 yıl memurluk yaptı, emekli olunca bunu ekmeye başladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Kayseri'de yaşayan Mustafa Nezihi Kolukısa, 35 yıllık kamu görevinden emekli olunca aspir üretimine başladı. İlçesinde tarımı geliştirmek istediğini kaydeden Kolukısa, "Bu işte başarılı olmak istiyoruz" dedi.

35 yıl memurluk yaptı, emekli olunca bunu ekmeye başladı! Faydaları saymakla bitmiyor 1

"DESTEKLEYİCİ BİR VİTAMİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

35 yıllık kamu görevinin ardından emekliliğe ayrılan Mustafa Nezihi Kolukısa, arkadaşlarının önerisiyle aspir ile tanıştı. 100 dönüm alanda başladığı aspir üretimini 260 dönüme çıkaran Kolukısa, ilçesinde de tarımı geliştirerek, özellikle iş nedeniyle ilçeden ayrılan gençlerin önünü açmak istiyor. Aspir ile tanışma hikayesini anlatan Kolukısa, "Kamuda 35 yıl çalıştım. Daha sonra da memleketim olan Sarız'a gelerek, arkadaşlarımızın önerisiyle aspir ekimine başladım. Bu dördüncü senem. Sarız'da ve bu çevrede bir engel çıkmazsa yüksek oleik aspir yağı çıkartmakta kararlıyız. Bu işte de başarılı olmak istiyoruz. Aspiri ilk defa üniversitede görevli bir hocamızdan duydum. Aspir yağının faydalarını anlattı. Özellikle Japonların bu yağı çok kullanmalarından dolayı vücut sağlığının iyileştiğini, kalp hastalıklarının daha azaldığını, destekleyici bir vitamin olduğunu öğrendim. Ben de emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim. İlk defa hocamızın sayesinde ektim" dedi.

35 yıl memurluk yaptı, emekli olunca bunu ekmeye başladı! Faydaları saymakla bitmiyor 2

"100 DÖNÜMDEN 200 DÖNÜME ÇIKARTTIM"

Hedefini de büyüttüğünü kaydeden Kolukısa, "İlk ektiğimde 100 dönümdü, daha sonra 200 dönüme çıkarttım. Bu sene 260 dönüm. Seneye inşallah 500 dönüm yapacağım. Ektiğim aspir de yüksek oleik aspir. Yüksek oleik aspir de, zeytinyağındaki, avokadodaki değerler, fındıkta, bademde, cevizde olan değerlerin aynısı. Kalp damar hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Bundan dolayı bir hevesle başladık. Sarız'da bunu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah Sarız'da da başarılı oluruz. Aspir üretiminde Türkiye'de Kayseri birinci. Kayseri'de de biz ilçe olarak birinci olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komşuları kötü kokudan şüphelendi: Karşılaştıkları manzara acı olduKomşuları kötü kokudan şüphelendi: Karşılaştıkları manzara acı oldu
Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettilerÖnleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Anahtar Kelimeler:
Kayseri emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Emekli ve memur zammı için canlı yayında net rakam verdi

Emekli ve memur zammı için canlı yayında net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.