Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor

Şair Yıldırım Tecimer çocukluğunu, gençliğini, yaşam mücadelesini ve ağarmış saçlarındaki tecrübelerini “Hayat Ortaya Karışık” adlı şiir kitabına sığdırdı.

Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor

Herdem Kitap Yayınevi’nden eylül ayında çıkan kitapta şair Tecimer’in 61 yıllık hayat tecrübesi var. Şair, şiirlerine hem aşktan hem özlemden hem vatan sevgisinden hem toplumsal mücadelesinden hem de ekmek kavgasından bahsediyor.

“Ben köylüyüm, efendi kısmından
Şeker çuvalından don
Siyah lastikten ayakkabı giydim
İlkokulda beslenme saatinde
Amerikan süt tozundan süt içtim
Çocukluğumda hiç renkli resmim olmadı
Özel dershanelere hiç gitmedim
Ne öğrendiysem ailemden
Okuldan, sokaktan, mahalleden öğrendim.” dizeleriyle çocukluğunu anlatan Tecimer, 5 Ekim’de imza gününde okuyucuyla buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıldırım Tecimer’in ilk şiir kitabı “Hayat Ortaya Karışık” okuyucuyla buluşuyor 1

Tecimer, “Bu kitabımız isminde de anlaşılacağı üzere aşk, vatan, şehit, Kıbrıs ve evlat gibi çeşitli konularda sevgisinin anlatıldığı bir şiir kitabı. Zahmetli bir emeğin ürünü bu kitap... Şairlik aslında genlerimizde olan bir özellik. Gerek annem gerekse anneannem gerekse de kardeşim yıllardır şiirler kaleme alıyordu. Küçükken evde her tarafta şiir sesleri gelirdi, deyim yerindeyse mısralar tavan arasında saklıydı. Bunun için hem kulak aşinalığı hem de sanatsal merak had safhadaydı benim için. Ailemden aldığım bu feyz ile benim de ilk şiir kitabım olan Hayat Ortaya Karışık'ı siz değerli okuyucularımın beğenisine sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Şair, 5 Ekim Pazar günü Kavaklıdere’deki Hezarfen Kafe’de okuyucusuna kitabını imzalatacak.

