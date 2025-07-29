HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Yıldırımlar neden hep zikzaklıdır? Sebebi nedir?

Çakın ya da bilinen adı ile şimşek, bilimsel tanımı ile elektrik yüklenmiş olan bir bulut ile başka bir bulut arasında yaşanan elektrik boşalmasıdır. Gerçekleşmeden önce bilinebilmesi ve tespit edilmesi zor bir durumdur. Belli hava koşullarında meydana gelen bir durumdur.

Yıldırımlar neden hep zikzaklıdır? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Şimşek ve yıldırım, çoğu zaman birbirleri ile karıştırılsa da ikisi farklı şeylerdir. Şimşek oluşumu elektrik yüklü bir bulutun başka bir bulut ile arasındaki tepkimedir. Yıldırımsa bulut ve yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak tanımlanır. Genel olarak şiddetli yağmurlar ile birlikte ortaya çıkan yıldırımlar zikzak biçiminde bir yol takip eder ve kollar şeklinde aşağıya doğru iner. Gök gürültüsü ve şimşekten yıldırım meydana gelir.

Bir bulut kümesi, aşırı miktarda pozitif ve negatif elektrik yüküyle dolduğunda, oluşan ve çıplak gözle de görülebilen elektrik boşalması şimşek olarak adlandırılır. Elektrik yükünün hava direncini kırabilecek güçte olması şimşek oluşabilmesi için gerekli bir unsurdur. Enerji akımı diğer bulut türlerinde de görülebilirken, şimşek ve yıldırım yalnızca kümülonimbüs bulutlarında oluşur. Kümülonimbüs bulutları ise kümülüs bulutlarının dikey yönde gelişerek büyümesiyle oluşan fırtına bulutlarıdır.

Bir yıldırım atmosferdeki elektrik yüklü fırtına bölgeleri ve yeryüzü arasında meydana gelir ve bu ikili arasında seri bir yük boşalması gerçekleşmesi yıldırım oluşumuna neden olur. Fırtına bulutu milyonlarca voltluk bir elektrik potansiyeline ulaşabilmektedir. Dünyada her dakika boyunca ortalama 6 bin defa tekrarlanabilen bu olay sırasında binlerce amperlik elektrik akımı meydana gelir.,

Devasa boyutlarda gerçekleşen elektrik yükü akışı sırasında, hava iyi bir iletken olmadığı için yıldırım doğrusal bir şekilde ilerleyerek doğrudan yeryüzüne ulaşamaz. Bu nedenle yıldırım, en kısa yolu takip edemez ve gökyüzünde kıvrımlı, düzensiz şekiller oluşturur. Bu doğa olayı, oluşan hareketlerle birlikte çıplak gözle izlenebilir hale gelir.

Yıldırımlar neden hep zikzaklıdır? Sebebi nedir?

Bir doğa olayı olarak gerçekleşen yıldırımlar, yeryüzü ile tepkimeye geçerek elektrik boşalması oluşturur. Ancak hava iyi bir iletken olmadığından, yıldırım doğrusal ilerleyemez ve zikzaklar çizerek en kısa yolu izlemeye çalışır. Bu düzensiz ve yön değiştirmeli hareket tarzına “basamaklı ilerleme” ya da “kademeli ilerleme” adı verilir.

Kademeli ya da basamaklı ilerlemeye neden olan her adım, yaklaşık 50 metre uzunluğundadır. Bu adımların her biri, saniyenin milyonda biri kadar kısa bir süre için ışık saçar. Yıldırım, bir adımı tamamladıktan sonra yeni bir adım oluşturmak için yaklaşık 50 mikrosaniyelik bir bekleme süresine ihtiyaç duyar. Halk arasında bu adımlar "zikzak" olarak adlandırılsa da, yıldırım aslında basamaklar oluşturarak ilerler. Yeryüzüne yaklaşırken çizdiği yol, bu nedenle zikzak gibi görünür.

Yıldırımlar, havada zikzak desenleri oluşturmalarıyla karakterize edilir. Yere doğru ilerlerken, atmosferde biriken ve yüksek iletkenliğe sahip oksijen formu nedeniyle yıldırım, doğrusal değil, basamaklar halinde ve zikzak şeklinde bir yol izler. Bu durum gökyüzünde karakteristik yıldırım desenlerinin oluşmasına neden olur.

Oluşumu sırasında devasa yük akışlarına neden olan yıldırımların havadan ihtiyacı olan iletkenliği alamaması yıldırımı düz ve doğrusal değil, kademeli ve zikzak biçiminde bir yolculuk yapmaya zorlar. Gökyüzünde yıldırım oluştuğu zaman meydana gelen ve çıplak gözle görülen zikzak şekillerinin kaynağı da bu durumdur. Bulut ve yer arasında gerçekleşen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması olan yıldırım aslında zikzaklı değil kademeli bir yol izler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi5. kattan düşerek öldü! 20 yaşındaki gencin ailesi sinir krizi geçirdi
Başsavcılık duyurdu: Yangın çıkaran 4 kişi yakalandıBaşsavcılık duyurdu: Yangın çıkaran 4 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Böyle eğlence olmaz olsun! Orman yangını bakın nasıl başlamış

Böyle eğlence olmaz olsun! Orman yangını bakın nasıl başlamış

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

Gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Yıllarca gizlemişler

Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti!

Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti!

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

CHP lideri Özgür Özel: "O gece siyaseti bırakacağım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.