HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

Kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzünün yaşandığı ’21 Haziran yaz gündönümü’, Van’da kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene dönüştü. Kendine has coğrafyası, yüksek rakımı ve gökyüzünün berraklığıyla bilinen Van, bugün güneşi en uzun süre ağırlayan kentlerden biri olurken, şafak vakti ve gün batımında ortaya çıkan manzaralar izleyenleri etkiledi.

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi

21 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yaz gündönümü nedeniyle yılın en uzun günü Van’da eşsiz manzaralara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğu ufkunda yükselen güneş, gün boyunca gökyüzünde izlediği uzun yolculuğuyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Van semalarında gün doğumuyla başlayan görsel şölen, güneşin yükselerek gökyüzünü aydınlatmasıyla devam etti. Özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek rakımlı bölgelerde oluşan ışık oyunları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün boyunca etkisini sürdüren güneş, yaz mevsiminin tüm sıcaklığını ve canlılığını hissettirdi. Akşam saatlerinde ise batı ufkunda yavaş yavaş kaybolan güneş, kızıl ve turuncu tonların hâkim olduğu muhteşem bir gün batımına sahne oldu. Güneşin Van Gölü üzerinde bıraktığı yansımalar izleyenleri etkilerken, gökyüzünde oluşan renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansıdı.

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 1

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 2

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 3

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 4

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 5

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 6

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 7

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 8

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 9

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 10

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 11

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 12

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 13

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 14

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 15

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 16

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 17

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 18

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 19

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 20

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 21

Yılın en uzun gününde Van semalarında görsel şölen: Güneşin doğuşu ve batışı böyle görüntülendi 22
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı‘Torpil patlatma’ kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı
Avcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandıAvcılar’da üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İran Zirvesi sürerken Trump'tan Tahran'a zehir zemberek tehdit! 'Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin'

ABD-İran Zirvesi sürerken Trump'tan Tahran'a zehir zemberek tehdit! 'Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.