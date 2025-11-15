HABER

Yılın son mantar hasadı başladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kültür mantarı üretimi yapan Murat Özmen, yılın son hasadını toplamaya başladı.

Yılın son mantar hasadı başladı

Üç yıldır üretim yapan Özmen, bölgedeki tek üretici olarak hem yerel ihtiyacı karşılıyor hem de çiftçilere örnek olmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarımsal Üretime Dayalı Sabit Yatırımlar Projesi "kapsamında yüzde 50 hibe desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkiinde 15 dönümlük arazinin 1,5 dönümünde altı çadırlı modern bir mantar üretim tesisi kurdu.
Murat Özmen (50), üç yıl önce başladığı üretim sürecini anlatarak, "2021 yılında projemizi hazırladık, 2022’de tamamladık. İlk ürünlerimizi 2023 Ocak ayında almaya başladık ve o günden bu yana aralıksız üretim yapıyoruz" dedi.
Müşteri talebine göre 600 ila 800 gram arasında değişen boyutlarda mantar ürettiklerini belirten Özmen, üretimde kaliteye büyük önem verdiklerini vurguladı. Tesisini büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Özmen, "Hem bölgede mantar ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için bu işe girdim. Oltu’da bu işi yapan tek üreticiyim. İlerleyen dönemlerde kapasitemizi artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

