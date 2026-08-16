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Yıllar önce olduğunuz ameliyat bile etkileyebilir! Kolu ağrıyanlar aman dikkat

Prof. Dr. İrfan Koca, tenisçi dirseğinde tedavinin yalnızca ağrıyı baskılamaya yönelik olmaması gerektiğini belirterek, öncelikle dirseğe binen yükün azaltılması ve sorunun altında yatan mekanik faktörlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllar önce olduğunuz ameliyat bile etkileyebilir! Kolu ağrıyanlar aman dikkat

Prof. Dr. İrfan Koca, "Dirseğin dış kısmında ağrı, kavrama güçlüğü ve el bileğini kullanırken artan şikâyetler, halk arasında "tenisçi dirseği" olarak bilinen lateral epikondilopatinin belirtisi olabilir. Tenisçi dirseği, ön kol kaslarının dirseğin dış tarafındaki kemiğe bağlandığı tendonların, tekrarlayan zorlanmalar nedeniyle bu yapışma bölgesinde yıpranması ve ağrılı hale gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun yalnızca tenis oynayanlarda değil, el ve bileğini yoğun kullanan kişilerde de görülebiliyor" dedi.

Prof. Dr. İrfan Koca, tenisçi dirseğinde tedavinin yalnızca ağrıyı baskılamaya yönelik olmaması gerektiğini belirterek, öncelikle dirseğe binen yükün azaltılması ve sorunun altında yatan mekanik faktörlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllar önce olduğunuz ameliyat bile etkileyebilir! Kolu ağrıyanlar aman dikkat 1

"İLK AŞAMADA YÜK AZALTILMALI"

Prof. Dr. İrfan Koca, Tedavinin başlangıcında aktivite düzenlemesi, gerektiğinde istirahat ve dirseklik kullanımı önem taşıyor. Hastanın durumuna göre sıcak-soğuk uygulamalar, elektroterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon programları da tedaviye eklenebiliyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Koca, tedavide manuel tedavi, egzersiz, kuru iğneleme, kinezyolojik bantlama ve nöral terapinin de önemli seçenekler arasında olduğunu belirtti. Koca, bunun yanında uygun hastalarda proloterapi, PRP, lokal ozon uygulamaları, eksozom ve kök hücre temelli tedaviler ile ultrason eşliğinde hedefe yönelik hidrodiseeksiyon gibi yöntemlerin de değerlendirilebileceğini ifade etti.

"ESKİ AMELİYAT İZLERİ DE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Tenisçi dirseğinde yalnızca ağrının bulunduğu bölgeye odaklanmanın yeterli olmayabileceğini belirten Koca, vücudun farklı bölgelerindeki eski ameliyat izleri ve skar dokularının da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Koca, "Ameliyat skarları ve buna bağlı fasya gerginlikleri, vücudun biyomekaniğini ve yük dağılımını etkileyebilir. Bu nedenle gerekli hastalarda skar dokularının ve fasyal gerginliklerin gevşetilmesi de tedavinin bir parçası olabilir" dedi.

Yıllar önce olduğunuz ameliyat bile etkileyebilir! Kolu ağrıyanlar aman dikkat 2

"KORTİZON İĞNESİ İLK SEÇENEK OLMAMALI"

Halk arasında "kortizon iğnesi" olarak bilinen steroid enjeksiyonlarının bazı hastalarda kısa süreli rahatlama sağlayabildiğini belirten Prof. Dr. Koca, tenisçi dirseğinde bunun ilk aşamada rutin olarak tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.
Koca, "Ağrının kortizonla azalması tendonun iyileştiği anlamına gelmez. Özellikle tekrarlayan uygulamalarda tendon dokusu üzerindeki olası olumsuz etkiler ve şikayetlerin yeniden ortaya çıkma ihtimali dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ YALNIZCA AĞRIYI GEÇİRMEK DEĞİL"

Tenisçi dirseğinde asıl hedefin hastanın dirseğini yeniden sağlıklı ve fonksiyonel şekilde kullanabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koca, tedavinin dirseğe binen yükün düzenlenmesinden kas-tendon kapasitesinin artırılmasına, fasya ve skar dokularının değerlendirilmesinden uygun girişimsel tedavilere kadar bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İrfan Koca, "Tenisçi dirseğinde amaç sadece ağrıyı susturmak değil, ağrıya neden olan faktörleri ortaya koyarak dirseğin yeniden sağlıklı şekilde kullanılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tenis kol sağlık
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