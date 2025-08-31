Yıllar sonra gelen karar hayallerini yıktı! 8 öğrencinin diploması iptal edildi... Okul hatasını kabul etti ama fayda etmedi

2017 yılında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na yatay geçiş yapan 8 öğrenci yıllar sonra hayatlarının şokunu yaşadı.

Öğrenciler diplomalarının iptal edildiğini öğrendi. Çoğu meslek hayatında ilerlemiş olan mezunlar, okulun hata yaptığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı ancak emekleri boşa gitti.

"HAYATIMI O DİPLOMALARA BAĞLIYDI, HAYALLERİMİZ YIKILDI"

Ekol TV'den Şeyma Kan'ın haberine göre diploması iptal edilenlerden Mikail Kızıltoprak, "Bizim hayatımız, bütün hayatımız o diplomalara bağlıydı. Mezun olduktan sonra bütün kamu personel sınavlarına hazırlandık. Emek verdik. Bütün hayallerimiz yıkıldı" dedi.

"DERSLERE GİRDİM, SINAVLARA GİRDİM"

Diploması iptal edilen diğer isim ise Selman Aksoy. O da yaptığı açıklamada, "Mezuniyetimden yaklaşık 7 yıl sonra okul tarafından arandım ve YÖK'ün yaptığı denetim sonucu diplomanın iptal edildiği söylendi. Başvurum onaylandı, okula gerekli ödemeyi yaptım. Okul kaydımı tamamladım. Derslere girdim. Sınavlara girdim" şeklinde konuştu.



(Selman Aksoy)

"OKUL İŞLEMLERİ YANLIŞ YAPTIĞINI KABUL EDİYOR

Öte yandan Avukat Mahmut Avcı da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Avcı, "Yatay geçişlerde aranan şartların usulsüz olduğunu, not ortalamalarının doğru olmadığını söyleyerek bu öğrencilerin diplomalarını iptal karar alındı. Okul işlemleri yanlış yaptığını kabul ediyor." ifadelerine yer verdi.

BELİRTİLEN ORTALAMANIN ALTINDA GEÇİŞ YAPTILAR

YÖK o dönem not ortalaması için 2,29 şartını ararken, bu sekiz öğrenci belirtilen not ortalamasının altında geçiş yaptı. Durum yıllar sonra ortaya çıktı. Okul hatasını kabul etse de 8 öğrenci diplomasını geri alamadı.