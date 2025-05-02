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Yıllar sonra tekrar gündemde! Koronavirüs gizemi çözülecek mi? Çin ve ABD arasında Covid-19 tartışmaları alevlendi: Pandemiden kim sorumlu?

Covid-19 pandemisinin nasıl çıktığına dair tartışmalar, yıllar sonra yeniden gündemde. ABD ve Çin arasındaki suçlamalar, pandeminin kaynağını belirlemeye yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. ABD ve Çin arasındaki tartışmaların detayları haberimizde…

Yıllar sonra tekrar gündemde! Koronavirüs gizemi çözülecek mi? Çin ve ABD arasında Covid-19 tartışmaları alevlendi: Pandemiden kim sorumlu?
Sedef Karatay

Covid-19 pandemisinin nasıl ortaya çıktığına dair tartışmalar, yıllar sonra yeniden gündemin ilk sıralarında. ABD, virüsün Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığını iddia ederken, Çin bu suçlamaları sert bir dille reddediyor ve pandeminin sorumlusu olarak ABD’yi işaret ediyor.

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“LABORATUVAR SIZINTISI” İDDİASI

ABD, Donald Trump'ın sıkça dile getirdiği “laboratuvar sızıntısı” iddiasını Nisan 2025’te Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme taşıdı.

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Beyaz Saray, Covid-19’un Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yapılan araştırmalar sırasında yaşanan bir kaza sonucu ortaya çıktığını iddia etmişti. Açıklamada, "Covid-19'un kaynağı büyük olasılıkla mutasyon araştırmalarını inceleyen laboratuvarla ilgili bir olaydı. Hükümetin bu tehlikeli araştırmadaki önlem tedbirleri, uygulanabilirlikten yoksundu ve yetersizdi"

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) da virüsün doğal bir kaynaktan gelmemiş olabileceğini ve laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ancak CIA, virüsün doğal ya da yapay kökenli olabileceğine dair her iki ihtimalin de göz ardı edilemeyeceğini ekledi.

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ÇİN’DEN İDDİALARA SERT TEPKİ!

Çin, ABD’nin iddialarına sert bir yanıtla karşılık verdi. Çinli yetkililer, "ABD hükümeti, Covid-19 ile mücadeledeki başarısızlığıyla yüzleşmek ve eksiklerini ortaya koymak yerine, virüsün izini sürmeyi utanmadan siyasileştiriyor. Suçu başkasına atmaya ve insanların dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor. ABD, pandemiyle mücadelede ortak uluslararası çabaları ciddi şekilde baltaladı ve küresel halk sağlığının idare edilmesinde zayıf halka haline geldi. ABD, söylemeriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları duymazdan gelmeye devam edemez" ifadelerini kullandı.

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“VİRÜS MUHTEMELEN YARASALARDAN BULAŞTI”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce yaptığı araştırmalarda Covid-19’un büyük olasılıkla yarasalardan başka bir hayvan aracılığıyla insanlara geçtiğini belirtmişti. Ancak bu bulgu, laboratuvar sızıntısı teorisini tamamen çürütmedi ve tartışmaların sürmesine yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri covid-19 koronavirüs
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