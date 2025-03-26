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  4. Yıllardır atıl haldeydi... Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi tekrardan ibadete açılıyor!

Yıllardır atıl haldeydi... Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi tekrardan ibadete açılıyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 13:38
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Esenyurt’ta, 6 yıl boyunca atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sayesinde 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak Kadir Gecesi’nde ibadete açılıyor.

Yıllardır atıl haldeydi... Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi tekrardan ibadete açılıyor!

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak Esenyurt’a değer katmaya devam ediyor. Aksoy'un liderliğinde, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yeşilkent Camii projesi sona erdi.

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KADİR GECESİ AÇILIYOR

Belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri ve gerekli eksikleri tamamlamasının ardından cami, Kadir Gecesi'nde halkın hizmetine açılıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri bu önemli projeyi tamamlayan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
belediye cami
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