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Yıllardır konuşulan Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael'e müebbet

Yıllarca Türkiye'nin gündeminde kalan Palu ailesi davasında Yargıtay son sözü söyledi. Tuncer Ustael'e "olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası onanırken, diğer sanıklar hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

Yıllardır konuşulan Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael'e müebbet

Türkiye'nin uzun süre gündeminde kalan ve "Palu ailesi davası" olarak bilinen dosyada Yargıtay nihai kararını verdi. Yargıtay, sanık Tuncer Ustael'e "olası kastla öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onarken, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

Sabah'tan Umay Sena Tümer'in haberine göre, kamuoyunda "Palu ailesi davası" olarak bilinen ve Kocaeli'de Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin görülen davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Tuncer Ustael hakkında "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Kararda, öldürücü ve toksik etkiye sahip ispirtonun Melike Tahnal'a içirildiğinin sabit olduğu belirtilerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Yargıtay ayrıca, Ustael hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan verilen beraat ile diğer aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını da yerinde buldu.

Yıllardır konuşulan Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael e müebbet 1

2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla başlayan dosya, ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. Olayın 2018 yılında televizyon programında yeniden gündeme gelmesinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlatmış, yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustael'i müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

İstinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a taşınan dosyada, müşteki tarafın doğrudan kast ve cinsel istismar yönündeki itirazları ile sanık tarafının beraat talebi reddedildi ve karar kesinleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Palu Palu ailesi
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