Yine depremle uyandık! Ege Denizi'nde her saniye yeni deprem... Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanıyor: Askeri çıkarma gemisi geldi

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sonrası 26 Ocak'tan bu yana bölge adeta beşik gibi sallanıyor. Her gün onlarca depremin yaşandığı Ege Denizi'ndeki hareketlilik Türkiye ve Yunanistan'da endişe yaratıyor.

EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürerken, bölgede bu sabah saatlerinde yine çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, en son olarak 06.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

YUNAN HÜKÜMETİ EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYOR

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Santorini Adası’ndaki tahliyeler sürerken; Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanıyor.

ASKERİ ÇIKARMA GEMİSİ BÖLGEDE

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis ile yaptığı acil durum toplantısında, bir sahil güvenlik gemisi ve bir askeri çıkarma gemisinin tahliye gerekmesi halinde acil durum olarak daha geniş bir alanda bulunduğunu söyledi.

Televizyondan canlı yayımlanan toplantıda Kikilias, “Uzun süreli sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız” cümlesini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini sakin olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırarak, “Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğine dair korkuyu anlıyorum” dedi.

Bakan Kikilias, “Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor” dedi.

YUNAN EKİPLERİ BÖLGEDE

Kikilias 'tüm bu süre boyunca ve depremlerin vuku bulmaya başlaması sonrası' yapılan faaliyetlere de atıfta bulunarak, muhtelif kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu, Doğal Afet Rehabilitasyon Müdürlüğü'nün Santorini ve çevresindeki adalardaki binaları kontrol ettiğini, , ambulans ve sağlık merkezleri güçlendirildiğini, toplanma noktalarının belirlendiğini ve ek olarak telefon operatörleri şirketlerinin sahadaki iletişim kabiliyetlerini güçlendirdiğini dile getirdi.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Pazar gününden bu yana önlem olarak Santorini'de insansız hava araçlarıyla kurtarma ekipleri konuşlandırılmış, yetkililer muhtelif sahil bölgelerine erişimi yasaklamış ve birkaç adadaki okulların hafta boyunca kapatılmasını emredilmişti. Tüm bu yasaklara ek olarak Santorini'de halka açık etkinlikler de yasaklanmış ve yerel yetkililer adanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan uçurum erişimi kısıtlamıştı.

ADADAN TAHLİYELER SÜRÜYOR

Depremlerin sayısının artmasına bağlı olarak yerel halk ve ziyaretçiler, hafta sonundan bu yana bölgeyi terk etmişti. Feribot hatları ve havayolları şirketleri artan talebi karşılamak üzere programlarına ek uçuşlar eklemişti.

(Fotoğraflar: Reuters)