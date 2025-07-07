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Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üniversite öğrencisi Nazife Ateş (18), ailesinin yanına tatile geldiği evde abisi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ağabeyin, psikolojik sorunları olduğu ve kardeşinin başını kesmeye çalıştığı da belirtildi.

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı...
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 1

ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 2

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ateş polis merkezine götürüldü. Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 3

OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 4

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 5

Yine kadın cinayeti! 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 6

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti
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