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Yine pitbull dehşeti! Sokakta oynayan küçük çocuğu çevredekiler kurtardı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Ataşehir'de sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük çocuk pitbull dehşetini yaşadı! Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuğu çevredeki vatandaşlar kurtardı, o anlar kameraya yansıdı.

Yine pitbull dehşeti! Sokakta oynayan küçük çocuğu çevredekiler kurtardı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ataşehir'de geçtiğmiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi.

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VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ ÇOCUK KURTULDU

Çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk köpeğin saldırısından kaçamadı. Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı.

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O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı.
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KÜÇÜK ÇOCUK SALDIRIYI HAFİF YARALI ATLATTI

Saldırıyı hafif yaralarla atlatan çocuk ağlayarak apartmana girdi. Pitbull cinsi köpek ise vatandaşın peşinden koşmasıyla uzaklaştı.

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Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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İstanbul Ataşehir Pitbull köpek saldırısı saldırı
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