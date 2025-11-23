HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yine zehirlenme vakası, yine 'ilaçlama' şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu

Türkiye zehirlenme vakalarıyla çalkalanırken endişelendiren bir haber de Mersin'den geldi. Bir makarna fabrikasında 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yine zehirlenme vakası, yine 'ilaçlama' şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu

Türkiye'nin dört bir yanından zehirlenme haberleri geliyor. Son olarak Mersin'deki bir fabrikada yaşanan olay tedirgin etti.

Yine zehirlenme vakası, yine ilaçlama şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu 1

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası’nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yine zehirlenme vakası, yine ilaçlama şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu 2

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yine zehirlenme vakası, yine ilaçlama şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu 3

YİNE 'İLAÇLAMA' İDDİASI

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu
Almanlar bu iddianın peşine düştü Almanlar bu iddianın peşine düştü
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandıBeyoğlu’nda aynı gün iki hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralıTakla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.