Yine zehirlenme vakası, yine 'ilaçlama' şüphesi: Bu kez 11 kişi birden hastanelik oldu

Türkiye'nin dört bir yanından zehirlenme haberleri geliyor. Son olarak Mersin'deki bir fabrikada yaşanan olay tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası’nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

YİNE 'İLAÇLAMA' İDDİASI

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü.