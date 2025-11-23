Böcek ailesinden 1 yıl önce adres yine İstanbul: Alman Erasmus öğrencisinin ölümündeki benzerlik şaşırttı

Böcek ailesinin başına gelenler son zamanlardaki en sarsıcı olaylardan biri. Almanya'da yaşayan aile tatil için İstanbul'a geldiklerinde yaşacaklarından habersizlerdi. Zehirlenip hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden kurtulan olmadı. Yine aynı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. İlaçlama şirketinin sahibi, şirketin çalışanları ve otel çalışanı tutuklandı. Bir yıl önce Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen'in de ilaçlamadan zehirlenerek ölmesi gündeme geldi.

21 YAŞINDAKİ ALMAN ÖĞRENCİ KADIKÖY'DE ZEHİRLENMİŞTİ

Alman basınında yer alan haberlere göre; Marlene (21), Erasmus öğrencisiydi ve 2 Kasım 2024’te İstanbul’da rahatsızlandıktan sonra öldü. İlk başta gıda zehirlenmesinden şüphelenildi. Ancak adli tıp raporuna göre, dört katlı binada yapılan tahtakurusu ilaçlamasındaki kimyasal maddenin gaz haline gelerek yayıldığı ve Marlene’in zehirlenmesine neden olduğu belirtildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ "BEYAZ TABAKTAKİ MADDEYİ" GÖRMÜŞ

Böcek ailesinin Fatih ilçesinde kaldığı otelde temizlik personeli olarak görev yapan çalışan da ifadesinde "beyaz plastik tabak üstünde kül renginde kum gibi bir madde" gördüğünü söylemişti. Sabah'ın aktardığına göre; temizlik personelinin ifadesi şöyle:

"101 numaralı odanın ilaçlanmış olduğunu anladım, odaya girmedim. Sonrasında 201 numaralı odaya gittim. En son Böcek ailesinin kaldığı 202 numaralı odaya girdim. Odada kusmuklar vardı. Kusmuk poşetlerini çöpe attım. Sonra odadan ayrıldım.

2 gün sonra ilaçlanan 101 numaralı odaya girdim ve odanın kapısında bulunan bantları söktüm. Odanın ilaçlı olduğunu bildiğim için elime eldiven maske taktım. Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde kum gibi, kumu andıran beyaz plastik tabağın içerisine konulmuş bir madde vardı."

3 YAŞINDAKİ KARAN DA MI BU YÜZDEN ÖLDÜ?

Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlama yapan firma 18 Nisan’da Şişli’de bir evde de ilaçlama yaptıktan sonra, 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın da hayatını kaybettiği iddia edildi. İHA'nın aktardığına göre; Adli Tıp Kurumu raporunda talihsiz çocuğun ‘böcek ilacı zehirlenmesi’ sonucunda öldüğü belirtildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ile çalışanı da tutuklandı. Böylece tutuklanan şüphelilerin sayısı 10'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Savcılık, H.O. ile R.B'nin serbest bırakılmasına itiraz etmiş, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kabul edip bu şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetmişti.