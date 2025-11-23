HABER

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Son günlerin en önemli tartışma konularından biri gıda güvenliği. Art arda gelen gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi. Bir zincir marketten sucuk alan F.A., evde tost yaptı. Oğlu Ü.A. ile tostu yiyen anne F.A., kısa bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, yedikleri sucuktan numune alındı. Öte yandan anne F.A., zincir marketten şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri 'gıda zehirlenmeleri' oldu. İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin trajik vefatıyla birlikte gündeme gelen gıda güvenliği sorunu son günlerde art arda gelen haberle tartışma konusu oldu. Gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

ZİNCİR MARKETTEN ALDIĞI SUCUKLA TOST YAPTI, OĞLUYLA BERABER RAHATSIZLANDI

F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı.

SUCUKTAN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

SAKARYA VE ADIYAMAN'DA TOPLAM 241 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan dün akşam da Sakarya ve Adıyaman'da peş peşe zehirlenme vakaları yaşandı. Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 171 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da ise Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayda toplam 241 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış oldu.

