Yiyecek arayan ayı köye indi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde gece saatlerinde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar indiği değerlendirilen bozayı, köy sokaklarında bir süre koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise bozayının köy sokağında hızla koştuğu ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Çırçır köyü muhtarı Nevres Sarız, köyde ayıların görüntülendiğini belirterek, "Kaymakamlık aracılığı ile doğa koruma ekiplerine bilgi verildi. Gerekli kurumlar da ilgi ve alakayı gösterdiler. Tespitler yapılarak gerekli önlemler alınıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır