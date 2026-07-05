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Yiyecek arayan ayı köye indi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sokakta koşarak ilerleyen ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Yiyecek arayan ayı köye indi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde gece saatlerinde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar indiği değerlendirilen bozayı, köy sokaklarında bir süre koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise bozayının köy sokağında hızla koştuğu ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Çırçır köyü muhtarı Nevres Sarız, köyde ayıların görüntülendiğini belirterek, "Kaymakamlık aracılığı ile doğa koruma ekiplerine bilgi verildi. Gerekli kurumlar da ilgi ve alakayı gösterdiler. Tespitler yapılarak gerekli önlemler alınıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Yiyecek arayan ayı köye indi 1

Yiyecek arayan ayı köye indi 2

Yiyecek arayan ayı köye indi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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