YKS'ye 2 gün boyunca ambulansla götürüldü!

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üniversite adayı gençten gelen özel bir sınav talebinin ivedilikle değerlendirildigi ve gerekli sağlık desteğinin en hızlı şekilde organize edildigi belirtildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yatarak tedavi gören, solunum sıkıntısı yaşayan bir öğrencimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılabilmesi için gerekli sağlık koşullarının sağlanması talebi müdürlüğümüze iletildikten sonra, müdürlüğümüz yetkilileri tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerekli görüşmeler yapılarak, öğrencinin sınava katılımı için gerekli izinleri almak üzere, oldukça yoğun çaba sarf edildi ve sonuncunda YÖK’ten izinler alınabildi.

İki günlük sınav süresince, İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz tıbbi destek eşliğinde öğrencinin sınav merkezine güvenli bir şekilde naklini gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerimiz, sınavlar süresince öğrencimize gerekli oksijen desteğini sağlayıp, sınav sonrası da tedavisinin devamı için hastaneye naklini yaptı" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır