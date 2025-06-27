HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif, sosyal medyada gündem oldu! Binlerce takipçiye ulaştı

Samsun’da Elif K. isimli genç kız Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunu 1 dakika farkla kaçırdı. Elif K., sosyal medyada gösterdiği rahat tavırlarıyla gündem oldu. O anların ardından canlı yayın açan Elif, "Yayına da geç kaldım" başlığıyla ilk yayınında binlerce takipçiye ulaştı.

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif, sosyal medyada gündem oldu! Binlerce takipçiye ulaştı

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunu 1 dakika farkla kaçıran Elif K., sosyal medyada gösterdiği rahat tavırlarıyla gündem oldu.

'YAYINA GEÇ KALDIM'

O anların ardından canlı yayın açan Elif, "Yayına da geç kaldım" başlığıyla ilk yayınında 3 bin 200 takipçiye ulaştı.

AW485251_01

MİLYONLARA ULAŞTI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sınava girmeye çalışan ancak 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmayan Elif K., sınav sonrası verdiği tepkilerle sosyal medyada milyonlara ulaştı.

AW485251_02

TAKSİ BULAMADI, SINAVA GEÇ KALDI

Elif K., sınavı kaçırma sebebini "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Daha önce birkaç kez girmiştim, o yüzden çok da önemli değil. Seneye tekrar gireceğim" sözleriyle açıklamıştı.

AW485251_05

'LİNÇ YERİM DİYE KORKTUM'

Canlı yayında gelen sorulara da samimi yanıtlar veren Elif K., "İlk başta linç yerim diye korktum ama sonra yorumları görünce kendimle dalga geçmeye başladım. Edit yapanlara da kızmadım, eğlenceliydi. Yayına da geç kaldım ama bu sefer içeri alındım" diyerek takipçilerini güldürdü.

AW485251_04

"ABLA O SEN MİYDİN?"

"Evet canlı yayına da geç kaldım" başlığıyla yayın yapan Elif K., canlı yayında videoyu görünce ne tepki verdiği sorusunu da yanıtladı. İlk başta linçlenmekten korktuğunu dile getiren Elif K., "İlk önce derin bir nefes aldım. Sonra sosyal medyada videoyu görmeye başladım. Haberi görünce korktum. Yorumlara baktım. Sonra hem kendimle hem de edit yapanlarla dalga geçmeye başladım" dedi.

AW485251_06

Yayına katılan takipçiler ise "Abla o sınava geç kalan sen miydin?", "Kadıköy boğası gibi meşhur oldun" yorumlarında bulundular.

(İHA)

image

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Telefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandıTelefonla aradıkları kişiyi 7 milyon lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin yıl dönümü törenle kutlandıAtatürk'ün Sivas'a gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif, sosyal medyada gündem oldu!

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif, sosyal medyada gündem oldu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...

Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...

Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra video tekrar gündem oldu

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra video tekrar gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.