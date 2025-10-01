Yoğun bakım nedir, hangi hastalara uygulanır?

Sağlık kuruluşlarında yer alan çeşitli üniteler ve bölümler hastaların durumlarına, mevcut hastalıklarının hangi evrede olduğuna göre kullanılmaktadır. Yoğun bakım üniteleri de hem özel hastanelerde hem de devlet hastanelerinde hastaların hastalıklarına, durumlarının kritiklik seviyelerine göre hizmet verilen bir servis olarak bulunmaktadır.

Yoğun bakım nedir?

Hastalığı her ne olursa olsun kritik seviyelerde olan kişiler yakın takip gerektirecek durumlarda olabilirler. Yoğun bakım servisleri de bu amaçla kullanılır ve hastalar yoğun bakım altına alınarak yakından takip edilir. Sağlık alanındaki profesyonel çalışanlar, hemşireler ve doktorlardan oluşan yoğun bakım üniteleri hastaların durumlarını takip ederler. Bu ünitelerde bulunan farklı alanlar birçok hastalığın takibi için kullanılmaktadır.

Yoğun bakım ünitelerinde yer alan yoğun bakım hastaları üç farklı basamakta sınıflandırılmaktadır. Bu basamaklar şunlardır:

Birinci basamak: Hafif hastalıkların takip edilebilmesi için kullanılır.

İkinci basamak: Orta düzey hastalıkların takip edilebilmesi için kullanılır.

Üçüncü basamak: Ağır olarak kabule dilen hastaların ve hastalıkların takibi için kullanılır.

Farklı hastalıkların seviyelerine göre ayrılmış olan yoğun bakım üniteleri kardiyak, genel, cerrahi gibi kısımlara sahiptir. İyileşme süreçlerinde gereksinim duyulan tetkiklerin yapılması ve tedavilerin uygulanması bu ünitelerde sağlanır.

Yoğun bakım ünitelerinde öncelikli olarak tetkik sonrasında iyileştirici olan tedaviler uygulanmaktadır. Burada gözetim altında tutulan hastaların iyileşme süreci ve durumu belli aralıklarla kontrol altında tutulmaktadır. Bu süreç içinde hastanın yaşayabileceği kritik durumlar için profesyonel sağlık çalışanları acil durum müdahalelerinde bulunabilir ve hasta bu sayede stabil hale getirilir.

Yoğun bakım hangi hastalara uygulanır?

Yoğun bakım ünitelerinde takibi yapılan hastaların ve hastalıkların durumları şunlardır:

Ağır travma yaşayanlar

Şok durumundaki kişiler

Ağır yaralanmış olan kişiler

Solunum yetmezliği bulunan kişiler

Büyük cerrahi operasyonlardan sonra takip edilmesi zorunlu olan hastalar

Çoklu organ yetmezliği olan kişiler

Kalp krizi geçiren kişiler

Kalp yetmezliği yaşayan hastalar

Ciddi enfeksiyonları olan kişiler

Enfeksiyon riski çok yüksek olan hastalar

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çeşitli hastalıkların tedavileri yapılır. Bu hastalıklardan bazıları şu şekildedir: