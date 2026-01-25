HABER

Yoğun kar, Dicle Nehri’nde su seviyesini arttırdı

Diyarbakır’da yoğun kar yağışlarının ardından Dicle Nehri’nde su seviyesi arttı. Yoğun kar yağışı ve kimsenin bulunmaması ile birlikte Karabaş martıları da gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır’da, son dönemlerin en çetin kış mevsimi yaşanıyor. Özellikle yeni yıl ile birlikte neredeyse karsız günü bulunmayan Diyarbakır’da tarihi On Gözlü Köprünün de bulunduğu Dicle Nehri’nin su seviyesi belirgin derecede arttı.
Kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya bürünen tarihi On gözlü köprü ve Dicle Nehri, yaban hayattaki misafirlerini de ağırladı. Bölgede türüne az rastlanan Karabaş martıları da hava, su seviyesi ve besin koşulları uygun hale gelince görünür oldu.

Diyarbakır
