Yoğun kar yağışı Harput’ta çok sayıda ağacın dallarını kırdı

Elazığ’da etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası Harput Mahallesi’nde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın dalları ve gövdeleri kırıldı.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, doğada ciddi hasara neden oldu. Dün akşamdan beri aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte ağaçların üzerine biriken yoğun kar kütlesi, birçok ağacın dallarının ve bazı ağaçların gövdelerinin kırılmasına yol açtı. Kırılan ağaçlar özellikle tarihi sokaklar ve yaya geçiş alanlarında dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

