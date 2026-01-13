HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu

Elazığ’da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yoğun karla birlikte 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi kardan görünmez hale gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu

Elazığ’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi adeta beyaza bürünerek kardan görünmez hale geldi. Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen Harput’ta kar kalınlığı kısa sürede artarken, bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kent genelinde yol açma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar ise uzun zamandır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade etti.

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 1

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 2

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 3

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 4

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 5

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 6

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 7

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 8

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 9

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 10

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 11

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 12

Yoğun kar yağışı Harput’u yuttu, 4 bin yıllık tarih gözden kayboldu 13Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonuAfyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu
Zayıflama iğneleri beyin dalgalarını baskılıyormuş!Zayıflama iğneleri beyin dalgalarını baskılıyormuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.