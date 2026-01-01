HABER

Yoğun kar yağışı sonrası Artvin’de eğitime 1 gün ara verildi

Artvin Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı sonrası Artvin’de eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00’den itibaren 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 20 santimetre ve üzeri yoğun kar yağışı beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma, don, tipi ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü; ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı tarihte söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

