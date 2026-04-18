Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde yağış ve yoğun sis etkili oluyor.Ankara İstanbul arası önemli geçiş noktalarından D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde yağış ve yoğun sis etkili oluyor.

Ankara İstanbul arası önemli geçiş noktalarından D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı noktalarda adeta göz gözü görmedi. Sürücüler, düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı.

Karayolları ekipleri de yol kenarlarında bulunan sis lambalarını yakarak görüş mesafesine yardımcı oluyor.

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı 1

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı 2

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı 3

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı 4

Yoğun sis Bolu Dağı’nı kapladı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

