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Yoğun ve fedakar çalışma ile ilçe halkının takdirini kazandılar

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yoğun ehliyet ve kimlik yenileme başvuruları karşısından başarılı bir çalışma yapan İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri, halkın takdirini kazandı.

Yoğun ve fedakar çalışma ile ilçe halkının takdirini kazandılar

İlçe Nüfus Müdürü Filiz Türkyılmaz ile diğer görevliler Betül Tepe ve Zeynep Şen, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından son gün olarak belirlenen 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yoğun bir mesai yaptılar. İlçe halkından Ersan Demirel, özellikle ehliyet yenilemek için başvurularını son günlere bırakanların İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturduğunu anlattı. Demirel, "Uzun zamandır ehliyet yenilenmesi konusundaki uyarılara rağmen birçok vatandaş bu işi son günlere bıraktı. Ülke genelinde olduğunu gibi bizim İlçe Nüfus Müdürlüğünde de yoğunluk oluştu. Ancak Filiz hanım ve diğer çalışanlar yoğun mesai ve başarılı çalışmalarla vatandaşların işlerini kısa zamanda halletti. Fedakârca çalışan görevlilere ilçe halkı adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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