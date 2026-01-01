Yoğun yağışın etkili olduğu Kars'ta kar manzarası dronla görüntülendi

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kent merkezinde tarihi yapılar da karla kaplandı.

Kentte yoğun kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde oluşan güzel manzaralar dron kamerasına yansıdı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 60, kayak merkezinde 110 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi. Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır