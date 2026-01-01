HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yoğun yağışın etkili olduğu Kars'ta kar manzarası dronla görüntülendi

Kars'ta iki gündür etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Yoğun yağışın etkili olduğu Kars'ta kar manzarası dronla görüntülendi

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kent merkezinde tarihi yapılar da karla kaplandı.

Kentte yoğun kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde oluşan güzel manzaralar dron kamerasına yansıdı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 60, kayak merkezinde 110 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi. Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyorKarabük, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da kardan kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor
Rize'de Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyorRize'de Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.